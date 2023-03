Communiqué Lancement de l’élaboration du Projet médico-soignant partagé du GHT 2

Le Groupement hospitalier de territoire de la Réunion a lancé les travaux d'élaboration de son nouveau Projet médico-soignant partagé 2023-2027, avec la participation d'élus, dont Huguette Bello de partenaires et de représentants des usagers. Trois tables rondes ont permis d'identifier les priorités stratégiques pour les 5 prochaines années, telles que la cancérologie, la santé mentale et les addictions, la santé de la femme et de l'enfant, et la prévention, ainsi que les axes transversaux tels que le renforcement de l'attractivité des professionnels de santé et la coopération avec Mayotte. Par Zinfos 974 - Publié le Lundi 13 Mars 2023 à 17:44

Ce lundi 13 mars 2023, les hôpitaux membres du Groupement hospitalier de territoire ont lancé les travaux d’élaboration de leur nouveau Projet médico-soignant partagé 2023-2027. Pour ce faire, ils ont convié les élus, leurs partenaires et les représentants des usagers, afin de construire un projet ouvert vers l’extérieur, capable de répondre aux défis de santé et aux attentes de la population.



Le projet médico-soignant partagé (PMSP) constitue la pierre angulaire de la convention constitutive du Groupement hospitalier de territoire (GHT) qui rassemble l’EPSMR, le CHU de la Réunion, le GHER et le CHOR.



Elaboré pour servir de feuille de route sur 5 ans, il décrit l’engagement pris par la communauté médico-soignante du GHT de la Réunion à l’égard du territoire et plus précisément, comment il vise à améliorer la prise en charge globale du patient en termes de qualité et d’accessibilité des soins.



L’élaboration de cette stratégie fait appel à une logique de collaboration entre les acteurs du territoire, avec le secteur privé, avec la ville, avec les usagers, pour compenser les difficultés et tenter d’assurer plus de proximité et de coordination.



Trois tables rondes ont permis de partager les constats et les enjeux à traiter dans ce cadre de travail.



Une première table ronde s’est penchée sur les acquis et les réussites du Projet médico-soignant partagé 2018-2022. Les présidents des Commissions médicales d’établissement ainsi que les représentants de la communauté paramédicale ont mis en exergue les avancées rendues possibles par la coopération inter-hospitalière ces cinq dernières années, notamment en matière de santé mentale, de diabète, de santé de la femme et de l’enfant ou encore en termes de prévention.



Une deuxième table ronde, associant les représentants des usagers, de la FEHAP et de la FHP et de l’Agence régionale de santé, a permis de faire émerger les attentes de ces usagers et partenaires vis-à-vis du GHT parmi lesquelles offrir un meilleur accès aux soins, développer des coopérations entre les hôpitaux publics et privés, notamment en cancérologie, renforcer les échanges avec la médecine de ville, et améliorer les partenariats entre les hôpitaux du GHT et l’hospitalisation à domicile.



Enfin, une troisième table ronde a réuni la Présidente de la Région, Huguette Bello, les directeurs des établissements du GHT, Lionel Calenge et Laurent Bien, ainsi que le Directeur général de l’Agence régionale de santé, Gérard Cotellon, et le président de la Commission médicale de Groupement, Dr Rachid Dekkak. Cette table ronde a permis d’établir les 6 priorités stratégiques pour les 5 prochaines années : « la cancérologie », « la prise en charge des personnes âgées », « la cardiologie », « le diabète et les pathologies de la nutrition », « la santé mentale et les addictions », « la santé de la femme et de l’enfant » ainsi que « la prévention », un des axes transversaux au PMSP, ont fait l’objet d’ateliers de travail l’après-midi.



Les différents groupes de travail de ces ateliers ont travaillé sur la proposition d’actions sur ces différentes thématiques comme par exemple lancer une expérimentation sur le dépistage de masse en cancérologie ; adapter l’offre de soins et créer une culture commune des acteurs de la gériatrie ; développer l’offre de pédopsychiatrie et d’hospitalisation adulte ou encore optimiser la coopération public-privé en termes de santé mentale ; structurer la stratégie de prévention et investir dans le digital pour la communication des messages ; organiser la prise en charge des nouveaux patients diabétiques ; sécuriser les ressources humaines et améliorer la relation ville-hôpital concernant la cardiologie ; enfin renforcer le suivi de la grossesse, de la prise en charge néonatale et pédiatrique ou de la douleur pelvienne pour le groupe dédié à la santé de la femme et de l’enfant.



Outre la prévention, les autres axes structurants transversaux annoncés pour ce futur PMSP sont : le renforcement de l’attractivité et la démographie des professionnels de santé, la coopération avec Mayotte, la recherche, la prise en charge du handicap et l’action contre les violences intra-familiales.



L’élaboration du PMSP de façon opérationnelle sera élaborée d’ici fin mai pour une validation par les instances avant l’été.