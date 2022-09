Lancement de l’application Geovelo

Avec cette application gratuite, créée par la start-up française Geovelo, le SMTR souhaite faciliter l’utilisation des deux roues et proposer le vélo et son nouvel outil GPS comme une des solutions pour encourager la transition de la voiture vers le vélo et d’autres alternatives.

Les usagers vont ainsi avoir accès à des itinéraires adaptés, aux événements et animations mis en place par le SMTR. Un catalogue de balades à vélo en tout genres sera également accessible.



Un challenge de la mobilité se déroulera sur l’application Geovelo jusqu’au 3 octobre. Il récompensera la régularité d’utilisation du vélo.

« La Région Réunion prône le développement de tous les modes de déplacement », assure le Conseiller Régional, Fabrice HOARAU. « Nous travaillons à la réalisation de plusieurs tronçons de pistes cyclables. A la fin d’année, nous aurons également les Etats généraux de la Mobilité. Nous travaillons avec tout le monde pour avoir une meilleure interconnexion et une meilleure intermodalité. Il s’agit pour nous de faire avancer les déplacements doux. »