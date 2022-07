Lancement de l’appel à projets pour les Autorisations d’Occupation Temporaire du port de la Pointe des Galets

Le Territoire de la Côte Ouest exploite le port de plaisance via sa Régie des Ports de Plaisance, et est le gestionnaire du domaine public du Port. A ce titre, il est responsable des autorisations d’occupation temporaires du domaine public (AOT) dont bénéficient les acteurs locaux de l’économie touristique et de loisirs dans les bâtiments à proximité du Port. Le Territoire de la Côte Ouest lance un appel à projets en vue de désigner les attributaires des AOT Camions du Port de plaisance de la Pointe des Galets, sous forme de Conventions d’occupation du domaine public tel que prévu par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.