Communiqué Lancement de l’appel à projets 2023 pour la prévention nutritionnelle et le sport-santé à La Réunion

L'ARS annonce le lancement de l’appel à projets 2023 pour la prévention nutritionnelle et le sport-santé à La Réunion, en partenariat avec la DRAJES, la Région Réunion et la DAAF. Par N.P - Publié le Mardi 2 Mai 2023 à 16:58

Le communiqué :



Pour la 3ème année consécutive, l’appel à projets régional « Prévention nutritionnelle et sport-santé » est lancé par l’ARS La Réunion, en partenariat avec la DRAJES, la Région Réunion et la DAAF.



Cet appel à projets soutiendra des actions de prévention et de promotion de la santé en matière de nutrition et sport-santé répondant aux objectifs du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète (PRND 2020-2023).



Les opérateurs de terrain sont invités à prendre connaissance du cahier des charges et à transmettre leurs projets avant le 5 juin 2023 inclus.



Retrouvez plus d’informations (cahier des charges, formulaires à compléter, données Obésité, Surpoids, Diabète et Comportements nutritionnels, contacts) sur le site internet​:



