Lancement de l'Esprit Beach Festival Ocean indien à Cap Homard

Publié le Jeudi 26 Mai 2022

Du 27 au 29 mai 2022, la plage de Cap Homard à Saint-Gilles-les-Bains accueille l’Esprit Beach Festival Ocean indien !

Organisés par l’association 974 Action, en partenariat avec la Ville de Saint-Paul, le Territoire de la Côte Ouest (TCO), les Fonds de Coopération Régionale, le Département de La Réunion et l’Île de La Réunion Tourisme (IRT), trois jours de festivités se dérouleront via des manifestations sportives et éco-citoyennes autour de la pratique du rugby. Promotion des sports et loisirs de plein air, activités éco-touristiques, sensibilisation du public aux enjeux environnementaux et de santé, échanges sportifs et culturels entre les jeunes de l’océan Indien… Venez profiter d’un moment de partage hautement sportif !

Au Programme Sur la plage de Cap Homard :

Vendredi 27 mai de 10H à 17H – Tournoi jeunes de 14 à 17 ans par équipes de cinq titulaires et deux remplaçants Samedi 28 mai de 10H à 17H – Tournoi vétérans puis retransmission de la finale de Coupe d’Europe entre La Rochelle et le Leinster à 18h au Cap Sunset Dimanche 29 mai de 10H à 17H – Tournoi seniors Un Esprit Beach Festival Ocean indien organisé à Saint-Paul, Ville active et sportive.