Rubrique sponsorisée Lancement de HANDI'BUS, le service de transport gratuit et à la demande pour Personnes à Mobilité Réduite

Ce vendredi 21 avril 2023, André THIEN AH KOON, Président de la CASUD, en présence notamment d'Olivier RIVIERE, maire de Saint-Philippe, Chantale GRONDIN élue à l'action sociale de l'Entre-Deux, des directrices et directeurs des CCAS des communes du Tampon, de l'Entre-Deux, Saint-Philippe et de Saint-Joseph, a inauguré à la gare routière du Tampon le nouveau service de transport à la demande et gratuit pour les Personnes à Mobilité Réduite. Par CASUD - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 17:40

Ce nouveau service proposé par la CASUD, baptisé HANDI’BUS, contribuera à l’accessibilité du réseau et répondra aux besoins spécifiques de chaque personne à mobilité réduite.

Cinq bus neufs, modernes et spécialement aménagés (coût total de 305 300 € HT) de neuf places et pouvant accueillir jusqu'à quatre fauteuils roulants permettront aux personnes porteuses de handicap de se déplacer sur le territoire de la CASUD, de l'Entre-Deux à Saint-Philippe en passant par le Tampon et Saint-Joseph.

Des conducteurs-accompagnateurs sensibilisés et formés à l'accompagnement des personnes en situation de handicap assureront ces transports à la demande.

Afin de bénéficier du service qui fonctionnera 7 jours sur 7 (sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre) de HANDI'BUS, les ayant-droits (taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, bénéficiaires de l'allocation personnalisée autonomie, ou à mobilité réduite temporaire, ...) devront s'inscrire auprès des CCAS des communes de la CASUD.

Enfin, la mise en service de HANDI'BUS a permis la création de 10 emplois.