Lancement de "Bertel Numérique", une plateforme pour les associations

Ce mercredi 5 juin a vu le lancement, à Saint-Joseph, du Bertel Numérique, un nouvel outil au service des associations.Ce projet né à Saint-Joseph, il y a quelques années à l'occasion des Rencontres Mondiales Décentralisées du Logiciel Libre, a été concrétisé grâce à un partenariat entre les CEMEA (Réunion et France) et Mithril informatique, une société Saint-Joséphoise.Soutenu par la ville de Saint-Joseph, le Bertel Numérique , s'appuie sur le support ''Libre'' Zourit afin de proposer aux associations un panel d'outils pour faciliter leur gestion quotidienne (mails, bases de données, stockage, gestion des adhérents, gestion administrative et financière, vidéo conférence,...) tout cela, en garantissant la protection des données personnelles.Après plusieurs années de travail, c'est tout naturellement que Saint-Joseph a été choisie pour le lancement du programme. Présent aux côtés de Daniel Cadet et de Pascal Gascoin, représentants les CEMEA, le Maire Patrick Lebreton a exprimé sa fierté de voir l'aboutissement de ce projet qui sera utile à l'ensemble des acteurs associatifs.15 associations Saint-Joséphoises font partie du programme de lancement du Bertel numérique, avant qu'il soit étendu au niveau régional et national. Grâce au partenariat entre les CEMEA et la ville, ces associations bénéficieront d'une aide à l'installation des outils, d'une formation à l'utilisation ainsi que d'un accompagnement dans le changement de leurs pratiques.