Lancement d'une enquête publique

Par arrêté, M. Le Maire de la commune de Saint-Pierre informe ses administrés de l'ouverture d'une enquête publique relative au déclassement de voies et de places de stationnement et de parkings dans la ZAC du mail du 01 au 15 juin 2022 inclus.

Le public pourra formuler ses observations au registre ouvert à cet effet durant toute la durée de l'enquête, à la mairie de Saint-Pierre, aux heures habituelles d'ouverture. Le commissaire enquêteur sera présent les 1er, 08 et 15 juin 2022, de 9h00 à 12h et 13h et 16h.