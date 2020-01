Lancement d’une d’enquête publique

La ville de Saint-Paul publie un avis d’enquête publique, relatif au projet de réalisation de la déviation de l’Éperon, ouverte pendant 16 jours. Du 20 janvier au 4 février 2020 inclus sur le territoire saint-paulois.Pendant toute la durée de l’enquête, un dossier sera déposé à la mairie de Saint-Paul et à celle de Saint-Gilles-les-Hauts. Le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet.Ces observations pourront être adressées par écrit au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête fixé à la mairie de Saint-Paul. Madame Annie Kowalczyk, nommée en qualité de commissaire enquêteur, se tient à la disposition du public selon ce calendrier :Mairie de Saint-Paul le 20 janvier, de 9 à 12 heures, et le 4 février, de 13 à 16 heuresMairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts le 23 janvier, de 9 à 12 heures, et le 30 janvier, de 13 à 16 heuresConsultez également ici l’arrêté préfectoral lié à cette procédure d’enquête publique.