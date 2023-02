Lancement d’une concertation

Une concertation du public se tiendra à Saint-Paul, du lundi 13 février au vendredi 3 mars 2023. Le public pourra ainsi prendre connaissance du dossier d’informations (DIM) lié à ce projet d’aménagement.



Ce DIM , réceptionné le 8 février 2023, est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue LABOURDONNAIS) aux jours et heures d’ouverture du public (du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures, et du vendredi, de 8 heures à 15 heures) et sur le site internet de la commune.



Les observations pourront être consignées :