Lancement d'un filet de baignade amovible dans la baie de St-Paul

Deux projets de sécurisation de la baignade à Saint-Paul ont été présentés ce vendredi matin en présence de la sous-préfète Sylvie Cendre, de l'adjointe en charge de la sécurisation des activités nautiques Virginie Sallé et du président du Centre sécurité requin (CSR) Willy Cail.



Le lieu retenu pour cette présentation, à savoir le débarcadère, n'est pas anodin. En effet, la municipalité s'apprête à déployer dans la baie de Saint-Paul un filet de baignade amovible. Si le test s'avère être concluant, la zone de baignade sera ouverte au grand public.



"Il s'agit une étape cruciale", estime Virginie Sallé, précisant que le tracé du filet s'étendra sur environ 200 mètres linéaires à une profondeur maximale de près de 2 mètres 50. Une surface qui équivaut à trois piscines olympiques. Les travaux démarreront la semaine prochaine et devraient se terminer fin novembre, précise l'élue. La période de test durera entre 4 et 6 mois



Réduire la pression sur les plages saint-gilloises



Avec ce nouveau dispositif, la municipalité entend "conforter l'offre de baignade" et renforcer l'attractivité de Saint-Paul - les filets seront déployés en haute saison -, mais aussi "élargir l'offre sur le territoire" et ainsi "réduire l'érosion de la plage et la pression sur le littoral", tout en "continuant l'expérimentation des filets de baignade" pour favoriser le retour à la mer.



"Cette installation ne concerne pas uniquement surfeurs ou autres activités nautiques mais vise aussi à permettre aux Réunionnais de se réapproprier les plages", exprime la sous-préfète, Sylvie Cendre. "La seconde stratégie est de déployer des zones de sécurisation de pratiques des activités nautiques. Nous sommes attentifs et mobilisés pour non plus 'gérer la crise requin' mais 'gérer le risque requin' dans des conditions apaisées", ajoute-t-elle, rappelant qu'il n'y a pas eu d'attaques depuis 3 ans et demi.



"L'objectif pour nous c'est d'équiper manière pérenne et ponctuelle les plages. Actuellement, les filets des Roches Noires et Boucan Canot sont reliés à la terre pour protéger les baigneurs. On souhaite pour la baie de Saint-Paul avoir des filets sans point d'accroches terrestres", précise Willy Cail, le président du CSR. "La forme du filet est biseautée. On va le jeter côté Sud mais cela demande d'avoir aussi une AOT côté Nord."



Le coût du filet:s'élève à 267.000 TTC. "Si le dispositif fonctionne, il sera mis à disposition à la mairie pour le déployer", précise Willy Cail. À noter : les équipements de ce filet sont conçus et produits localement à La Réunion.



20 jours de baignade en plus aux Roches Noires



La municipalité a par ailleurs annoncé la fin des travaux d'extension des filets des Roches Noires, qui sont passés de 2.700 à 5.100 m2, soit une hausse de plus 90%. À hauteur de houle identique, cela permettrait de conserver le filet 10% de temps en plus et permettrait ainsi d'ouvrir la baignade près de 20 jours en plus par an.



SI le linéaire de filet supplémentaire est de l'ordre de 30 mètres, cela n'occasionne pas de coût supplémentaire concernant la vérification, le nouveau tracé simplifiant cette opération par les scaphandriers, assure la mairie.