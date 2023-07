Lancement d'un concours de planche manga

Un concours inédit



Dès le lundi 3 juillet 2023, l’association Geekali lance son premier concours de planche manga. Le but : faire la part belle aux artistes amateurs durant le salon. Pour cette première, les candidats devront fournir une planche de deux pages maximum, en style manga, noir et blanc, dans un format bien précis. La seule directive est d'avoir un élément de la culture réunionnaise dans leur création. Tous les articles du règlement sont disponibles sur le site : www.geekali.re .



Déroulement du concours



Pour participer au concours, chaque candidat devra se rendre sur le site internet du Geekali. Il y trouvera le règlement ainsi que tous les liens pour s’inscrire et aura jusqu’au 31 juillet pour concourir. La délibération des finalistes se fera lors du festival Geekali, le samedi 5 août. Le jury composé d’artistes et de professionnels du secteur tels que le mangaka réunionnais Staark, l’éditeur des Bulles dans l’Océan Jean-Luc Schneider, le graphiste et illustrateur Issa Boun. Le vainqueur verra ainsi sa planche être éditée dans la prochaine œuvre de Staark. Place à votre créativité !



Un salon spécial manga



Cette année, le Geekali met à l’honneur la littérature manga, la France étant le 2e plus gros pays consommateur de manga. La Réunion n’échappant pas à ce phénomène, nous observons depuis 5 ans l’émergence de nombreux mangaka locaux qui seront présents lors de cette nouvelle édition du Geekali, aux côtés du numéro 1 français, Tony Valente. RDV durant le festival du 3 au 5 août pour les rencontrer et découvrir ou redécouvrir leurs ouvrages !