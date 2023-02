Communiqué Lancement ce samedi du premier Carnaval à vélo de l'île à St-Paul

Ce samedi 4 mars les collectifs et associations Extinction Rebellion, Attac Réunion, Greenpeace La Réunion, organisent le 1er Carnaval à Vélo de l'île de La Réunion sur la commune de St-Paul ! Par NP - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 07:44





Nous demandons par ce rassemblement, à ce qu'une véritable politique ambitieuse en matière de développement des transports durables soit élaborée de toute urgence, et nous demandons à être acteur de l'élaboration de cette stratégie avec tous les autres collectifs et associations citoyens soucieux du développement écologiquement et socialement juste de notre île.



Nous demandons, notamment, la réalisation effective et rapide d’un plan Vélo global (pistes cyclables sécurisées et plus nombreuses), mais aussi la totale gratuité d’un réseau de bus urbain et interurbain efficace et cohérent, à la mesure des besoins des Réunionnais, et en particulier de ceux des habitants des Hauts de l'île pour qui la piètre offre de transport en commun signifie enclavement et donc défaut d'accès aux soins, au travail, à l'éducation, aux loisirs et à la culture.



Nous demandons également de débloquer les fonds nécessaires à l’organisation et à la création des conditions économiques qui permettront aux usagers de la voiture de bifurquer vers d'autres modes de transports plus durables. Nous exigeons que nos impôts soient massivement et rapidement injectés dans des aménagements cyclables, des voies de bus réservées et dans la gratuité des transports en communs, à l’image de plusieurs villes de France.



Cette manifestation d'une dizaine de kilomètres sur un terrain plat se veut très festive, avec des centaines de Réunionnais déguisés ou colorés, qui, le temps d'une après-midi, pourront faire une balade à vélo, en trottinette ou en roller en toute sécurité et dans une bonne ambiance.



Le rdv est donné à 15h au niveau du débarcadère de la ville de St-Paul.



Un apéro citoyen partagé sera ensuite organisé à 17h, toujours sur le débarcadère, afin de discuter de la suite à donner avec les personnes intéressées.



Nous invitons toutes personnes souhaitant avoir le détail de l'itinéraire à s'inscrire en remplissant ce formulaire de participation :

