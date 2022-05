La grande Une Lana 14 ans, enlevée à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris : "Je pars ce soir pour la ramener à la maison"

Une mère de famille de St-Pierre sera ce soir dans le vol pour Paris. Ce jeudi, sa fille de 14 ans faisait escale à l'aéroport parisien avant de rentrer à La Réunion. C'était sans compter sur une mauvaise rencontre. Enlevée par un individu connu des forces de l'ordre, elle aurait été conduite à son domicile de Bobigny et aurait disparu plusieurs heures. Par Isabelle Serre - Publié le Dimanche 8 Mai 2022 à 15:11

Lana, 14 ans, a quitté La Réunion il y a 6 mois pour rejoindre son père à Bayonne et tenter l'expérience en métropole.

Mais les parents ont finalement décidé qu'elle rentrerait la semaine dernière à St-Pierre pour y poursuivre sa scolarité.



Ce jeudi, Lana quittait Bayonne en avion et rejoignait l'aéroport parisien Charles de Gaulle afin d'y faire une escale de trois heures. Pendant qu'elle attendait son vol pour Saint-Denis de La Réunion, elle aurait fait une mauvaise rencontre dans les couloirs aéroportuaires. "Soudain, la géolocalisation que j'utilise pour suivre ses mouvements ne fonctionnait plus" raconte Myriam, la mère de la mineure.

Que s'est-il passé dans le huis clos de cet appartement du 93?



Très inquiète, Myriam contacte la compagnie aérienne qui lui confirme que sa fille a disparu. Sans perdre son sang-froid, la saint-pierroise contacte les services de la police aux frontières ainsi que les amis de sa fille.

Les premiers lancent les recherches pendant que les seconds tentent, via les réseaux sociaux, d'entrer en contact avec Lana.



C'est alors que Myriam aurait reçu un appel de l'individu ayant emmené sa fille dans son appartement situé à Bobigny (93). "Il était très bizarre. Je n'ai pas pu parler à ma fille et il a essayé de me manipuler" confie la mère de l'adolescente.



Cependant, l'homme d'environ 35 ans aurait appelé en laissant son numéro de téléphone apparaitre sur celui de Myriam. "C'est grâce à ce détail que les policiers ont réussi à l'identifier. Il est connu des services de police" confie t'elle, se demandant sans relâche ce qui a pu se passer dans cet appartement pendant de longues heures.



"Je vais ramener Lana à la maison"



"Pour l'instant je n'ai pas toujours eu ma fille en ligne et j'imagine le pire. Elle serait restée avec l'individu d'environ 35 ans cinq heures à Bobigny, J'ai vu une photo de lui dans le noir et de dos. C'est une image que ses copines ont réussi à se faire envoyer par SnapChat. La géolocalisation de ce réseau social nous a bien servi dans cette histoire" ajoute Myriam.



Pour l'heure, Lana aurait été placée dans un foyer. Sa mère n'aurait toujours aucun contact avec elle. "Il faut sensibiliser tous les parents à ce phénomène. Que cela n'arrive plus jamais. Je pars ce soir et je veux récupérer ma fille".



