Lait infantile: Soupçons de contamination par salmonelles sur 620 produits

Bruno Le Maire, "par souci de sécurité sanitaire", a décidé de la "suspension de la commercialisation et des exportations de plusieurs références de produits de nutrition infantile, fabriquées en 2017 sur le site de Craon (53) par le groupe LNS (Lactalis) (...) en raison d'un risque de contamination par des salmonelles".



Suite à des premiers cas de contamination au début du mois de décembre, Berçy a conclut que les mesures prises par le fabricant n'étaient pas "de nature à maîtriser le risque de contamination".



Le ministre a élargi le rappel et l'interdiction de commercialisation à près de 620 produits. Bercy demande aux parents "de ne pas utiliser" les boîtes qui correspondraient aux lots visés par l'interdiction, majoritairement vendus sous les marques Milumel et Picot, mais aussi Carrefour.

Vous pouvez consulter la liste des produits rappelés sur ce lien.