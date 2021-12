Laissez libre court à votre imagination avec les ateliers “Papangue créatif” !

Saint-Paul, terre nouvelle tournée vers la transition écologique, organise deux ateliers gratuits sur le thème du Développement Durable ce samedi 11 décembre 2021, de 9 à 12 heures, et de 13 à 16 heures, à l’école élementaire publique Louise SIARANE.



Ce samedi 11 décembre, laissez libre court à votre imagination et commencez à créer, façonner, donner vie ! Amoureux du Do IT Yourself, réalisez votre propre décoration lors de deux ateliers proposés par “Atelier Papangue Créatif” à l’école élémentaire publique Louise SIARANE. De 9h à 12h : confectionnez votre macramé pour en faire une suspension florale unique ! L’après-midi, réaliser une vanne en macramé, une idée originale et locale à s’offrir ou à offrir pour les fêtes ! L’occasion pour petits et grands de se retrouver autour d’activités créatives, de découvrir un savoir-faire artisanal et le goût de créer de ses mains.



Les participants devront s’inscrire obligatoirement au préalable au 0262 34 49 28 ou au 0262 70 43 02. Les places sont limitées. Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, le port de masque est obligatoire et les gestes barrières devront être respectés. Le pass sanitaire n’est pas obligatoire.