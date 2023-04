Courrier des lecteurs Laissez-les danser et chanter ! Laissez-les aller au bout de leur rêve ! Laissez-vivre leur vie !

Par Omarie - Publié le Jeudi 6 Avril 2023 à 15:11

Hier, mercredi 5 avril 2023, Bilal Hassani était l’invité « exceptionnel » de l’émission télévisée « C à vous » sur France 5. « Exceptionnel » parce que ce n’était pas prévu au programme de l’émission mais des circonstances particulières ont fait que.



Bilal Assani est un jeune artiste français, auteur-compositeur-interprète dont la carrière a pris son élan lorsqu’il a été désigné pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson en 2019. Il a également été distingué comme « révélation française de l’année 2019 » par les Energy Music Awards. Actuellement en tournée dans plusieurs villes de France, le chanteur a pris la décision d’annuler son premier concert qui devait avoir lieu à Metz ce mercredi 5 avril, en raison de violentes menaces que lui-même et ses fans ont reçues de la part de groupes homophobes, intégristes catholiques, et d’extrême-droite. Le spectacle devait se dérouler dans une ancienne église ne recevant plus d’offices religieux depuis 500 ans et qui était transformée en lieu de concerts.



L’artiste avait déjà fait part dans différents interviews, du harcèlement et attaques homophobes qu’il subit depuis son enfance, notamment au cours de sa scolarité et encore plus depuis qu’il a annoncé publiquement son homosexualité en 2017. Une homosexualité qu’il assume complètement de même que son look androgyne et extraverti qui lui valent des déchaînements de haine sur les réseaux sociaux, des polémiques et des accusations de toutes sortes.



Hier soir, je regardais C à vous. Bilal Hassani s’est exprimé avec une émotion tout en retenue qui n’en disait pas moins sur sa déception et sa souffrance. Il a expliqué qu’il avait préféré annuler son concert pour ne pas mettre la vie de son public en danger. A la fin de l’émission, la présentatrice lui a demandé d’interpréter une chanson. Il a choisi sa reprise d’un titre à succès de Dalida :



« Laissez-moi danser, laissez-moi. Laissez-moi danser, chanter en liberté…Laissez-moi aller jusqu’au bout du rêve…»