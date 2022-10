La grande Une Laïly et Mister Ramsy se marient

Les artistes Laïly et Mister Ramsy se sont unis pour la vie. C’est le point d’orgue d’une relation tumultueuse qui a défrayé la chronique et provoqué de nombreuses réactions à La Réunion. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 15 Octobre 2022 à 09:31





La chanteuse a expliqué ne rien avoir publié sur les réseaux sociaux durant la cérémonie mais diffuse maintenant des photos après que la nouvelle a été partagée par d’autres internautes. Elle explique “comme dit mon mari, nou rod pa le buzz, le buzz la rod a nou”. Il s’agit là d’une réécriture des paroles de Mister Ramsy dans la chanson “Refé Refé Refé” où l’artiste évoque la polémique après la fuite de vidéos intimes avec celle qui allait devenir son épouse.



Un piratage et des critiques



Le smartphone de Laïly a été piraté fin 2019 alors que celle-ci commençait à connaître un début de notoriété et quelques mois après le tube “Tombé” de Ramsy avec un certain DJ Sebb. Des vidéos intimes tournées avec Mister Ramsy, son manager de l’époque, ont alors été volées. Le pirate a alors tenté d’extorquer 5.000 euros aux deux artistes qui n’ont pas payé et ont porté plainte.



Les images ont alors été diffusées sur les réseaux sociaux et ont provoqué un tollé. La relation entre Mister Ramsy, notamment connu pour Twerk ou Cassé les reins, et la jeune Laïly, mineure à l’époque, a donc été révélée au grand jour. Ce qui a valu de nombreuses critiques au manager.



Mister Ramsy a alors assuré qu’il s’agissait d’une relation amoureuse consentie et suivie avec Laïly qui l’a aussi défendu sur les réseaux sociaux.



Le chanteur a par la suite souhaité s’exprimer dans un clip où il déplore le mal que la polémique a causé à ses proches et à sa carrière. “Refé refé refé” est une mise au point écrite dans le style du “Grand manitou”, très directe et avec une pointe d’humour.



