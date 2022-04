Politique Laïcité : Michel Dennemont souhaite qu'Emmanuel Macron porte l'exemple réunionnais "face au populisme d'extrême-droite"

Un des plus fervents soutiens du président-candidat Emmanuel Macron, le sénateur Michel Dennemont, appelle ce dernier à porter l'exemple réunionnais en matière de laïcité "pendant et après" sa campagne, pour contrer "le populisme d'extrême-droite". Par NP - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 08:24

Cher Président, Cher candidat, Cher Emmanuel,



Durant votre campagne je vous entends rappeler régulièrement la devise de la France: Liberté Egalité Fraternité, devise à laquelle vous rajoutez Laïcité. Et vous avez raison de le faire !



Aussi, je voudrais partager avec vous et pour nous tous, un témoignage qui est entièrement d’actualité, publié ce mardi par notre ami Raphaël :



"Vécu cette semaine!



La Réunion de toutes les religions dans un établissement scolaire…

Autorisation d’absence exceptionnelle accordée à un professeur pour le Nouvel An tamoul ce jeudi 14 avril !



Autorisation d’absence exceptionnelle accordée à deux personnels pour vendredi Saint, ce vendredi après-midi !



Déplacement d’épreuve de Diplôme National du Brevet blanc pour les élèves en raison du Ramadan !



Vive la Réunion que j’aime! »



Ces quelques mots nous rappellent que la laïcité, ce n’est pas le refus de toute religion, ce n’est pas vivre sans religion, mais c’est la liberté d’exercer ses croyances en toute fraternité avec égalité pour chacun.



Je souhaiterais, cher Emmanuel, qu’en tant que candidat, tu portes cet exemple réunionnais pendant et après ta campagne dans toute la France et surtout face au populisme de l'extrême-droite."



Vive La France , Vive La République !

Sénateur Michel DENNEMONT