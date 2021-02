Lagon de Saint-Pierre : Nouvelle observation d'un requin juvénile

Dimanche 24 janvier dernier, la présence d’un requin juvénile dans le lagon de Saint-Pierre avait nécessité la sortie à l’eau des baigneurs et l’interdiction des activités nautiques. Le jeune animal observé fin janvier a pu être photographié par Gaëtan Hoarau de l’ACSP-Réunion . Il pourrait s’agir d’un requin gris de récif ou d’un requin bouledogue.Ce vendredi matin, le Centre de Sécurité requin a recensé le témoignage d’une baigneuse en palme/masque/tuba qui a aperçu un requin juvénile à 50m devant le poste des MNS. Alertés, ces derniers "ont patrouillé depuis le bord et dans l’eau et n’ont pas pu ré-observer l’animal".