Laeticia seule héritière de Johnny Hallyday, Laura Smet proteste

"Pas une guitare, pas une moto et pas même la pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée", voilà ce que dénonce un communiqué révélé par les avocat Maîtres Témime, Ravanas et Sur de Laura Smet. La fille de Nathalie Baye se dit totalement ébahie face à la lecture du testament de son père, qui déclare céder la totalité de son patrimoine a son épouse, Laeticia Hallyday. Elle annonce clairement son intention de le contester devant la justice.



La chanteuse a ordonné à son avocat de faire le nécessaire pour contester le fait que son père lègue "l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste" exclusivement à sa femme. Or, Johnny a souhaité s’appuyer sur la "loi californienne", qui dit laisser tout ses biens à son unique épouse.



Le testament déclare également "qu’en cas de prédécès de son épouse, l’ensemble des biens et des droits de Jean-Philippe Smet seraient exclusivement transmis à ses deux filles Jade et Joy par parts égales". Un point qui touche d’autant plus les premiers enfants du chanteur. C’est pourquoi, David Hallyday, 100% d’accord avec sa demi-soeur, serait donc également "codemandeur" dans cette procédure.



Difficile d’estimer le montant exact des biens matériels ou non de l’ex rock star. Mais le butin s’élèverait à une centaine de millions d’euros. Mais le chanteur laisse également derrière lui un nombre invraisemblable de dettes.



Quant à la dite épouse, Laeticia Hallyday, elle n’a pas encore pris la parole publiquement quant à ce testament.