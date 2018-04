National Laeticia Hallyday avait elle un autre homme que Johnny dans sa vie depuis trois ans ?

La dernière Une de VSD ne fait pas dans la dentelle titrant " Laeticia, un nouvel homme dans sa vie"... Un titre très suggestif, le magazine précisant ensuite que le manager de Johnny gérait tout pour la veuve. Des photos équivoques cependant ponctuent l'article. C'est là qu'intervient Anthony Delon, qui lui franchit le pas !



Faire le buzz sur une prétendue histoire d'amour, certains supports ne se sont pas privés. Dans la guerre entre le clan des ainés de Johnny la "TeamLorada " (ndlr : l'équipe Laura David) , tous les coups sont permis. Sur Instagram la TemLorada a bien entendu repris les photos de Sébastien Farran aux côtés de Laeticia.



"Ça fait trois ans"



C'est là qu'intervient Anthony Delon, le fils d'Alain, qui s'est rangé aux côtés de David et Laura dès le début de l'histoire du testament excluant les ainés. Anthony Delon écrit sous la photo de la veuve et du manager complices dans les rues de Los Angeles : "Ça fait trois ans".



Face aux réactions provoquées par son commentaire le fils Delon a enfoncé le clou affirmant : "Sérieusement, vous pensez que je raconte des conneries pour aider David ? Pas sérieux. Je suis tombé sur cette photo et j’ai commenté en fonction de ce que je sais. J’ai autre chose à faire que de me balader sur Insta JUSTE pour raconter des mensonges pour l’un ou l’autre 'camp'"



Dans quelques jours la justice doit se prononcer pour savoir si les ainés Hallyday pourront avoir un droit de regard sur l'album posthume de leur père. Lu 588 fois





Dans la même rubrique : < > L'ancien secrétaire d'Etat Jean-Vincent Placé en garde à vue pour violences et insultes racistes Trois légionnaires placés en garde à vue après avoir arrêté un voleur