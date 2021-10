Culture Lady La Fée présente son spectacle de reprises de chants lontans !

Lady La Fée a présenté ce mardi son spectacle de reprises de chants lontans, initié par Bernadette Ladauge, figure du folklore créole, au Badamier, Teat Plein Air de Saint-Gilles. Le groupe tamponnais a conquis le public avec ce concert mêlant art du cirque, prestation scénique et musique ! Par LG - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 14:34

Le concert de Lady La Fée, RooTS, a rempli les Badamiers au Teat plein Air de Saint-Gilles ce mardi 19 octobre. Pour cette cession « Dans mon soubik », la figure emblématique du folklore réunionnais, Bernadette Ladauge, avait invité ce groupe « déjanté » à reprendre des morceaux du patrimoine réunionnais. La défenseure de cette histoire a souhaité, grâce à ce concert, participer au dépoussiérage des chants d'antan.



C’est lors d’une interview pour sa web émission ROUND 8 sur Maska Studio que Bernadette Ladauge a rencontré Loki Lonestar, leader du groupe tamponnais. Très vite, la rencontre devient magique avec l’ambition commune de « mettre un coup de karcher sur cette musique qui fait partie intégrante de notre histoire, de notre patrimoine et qu’il est indispensable de continuer à faire vivre », expliquent les deux artistes.



Du coup, pendant le set, Lady La Fée a cassé les codes comme le groupe sait si bien le faire. Les musiciens ne se sont pas contentés de mettre des paroles sur des musiques punk ou rock. Grâce à un mélange des arts du cirque, des performances artistiques et aussi un spectable de feu, Lady La Fée est allée jusqu’à se moquer des traditionnelles présentations scéniques du début jusqu’à la fin. Ceci entremêlé de dizaines de références musicales et cinématographiques et du créole, le groupe sulfureux a su emporter le public entre rire amusé, souvenir d’enfance et surprise détonnante.



C’est une prestation audacieuse que Bernadette Ladauge a découvert hier soir, qui a ravi ce public amusé. « Je suis tellement contente d’avoir pu impulser ce spectacle incroyable. Les jeunes ont fait un boulot de fou », a conclu Bernadette Ladauge.