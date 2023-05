A la Une .. Labourdonnais : "Les adversaires de cette vision purificatrice et wokiste de l'histoire doivent rester vigilants face aux manipulateurs"

Jean- Jacques Morel, leader de l'opposition à la région, se félicite du "bloquage du déboulonnage" de la statue de Mahé de Labourdonnais. Par NP - Publié le Mardi 9 Mai 2023 à 07:07

Communiqué de Jean Jacques Morel :



Notre groupe d'opposition à la Region, emmené à la commission permanente notamment par nos excellents collègues Michel Vergoz et Jacquet Hoarau , a pu bloquer , du moins pour le moment, le funeste projet d'Erika Bareigts de déboulonnage de la statue de Mahé de Labourdonnais .



Merci à la présidente Huguette Bello de s'être opposée , avec nous , avec l'érudit historien Prosper Ève ( voir par ailleurs ICI son remarquable courrier au préfet ) à ce révisionnisme historique honteux qui fait une lecture du XVIIIeme siècle avec des lunettes du XXIeme siècle . Les adversaires de l'approptaz, cette vision purificatrice et wokiste de l'histoire doivent rester vigilants face ces manipulateurs.



Militons plutôt pour la construction d'une imposante statue d'un résistant marron , Cimendef , Furcy, ou d'une des femmes qui les accompagnaient , Heva, Simangalove...En plein Barachois , face à la montagne qui fut leur refuge , afin que le marin , le militaire , mais aussi l'homme d'un système d'Etat abominable, et l'opprimé, se dévisagent et se pardonnent. Pour l'éternité.