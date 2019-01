LaRéunionEcolo: Une NRL écolo-compatible !

Le Mouvement LaRéunionEcolo déplore la mascarade du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) au sujet du chantier de la Nouvelle Route du Littoral. En effet, ce comité s'auto-saisit de questions environnementales alors que ce même conseil ne fait jamais mention de la sécurité des usagers réunionnais d'autant plus qu'il ne prend pas en compte les multiples mesures qu'aucune autre structure que la Région Réunion n'a développé. Au passage, les écologistes réunionnais notent tout ce gaspillage d'argent public dépensé par ces instances parisiennes déconnectés de réalités locales.



Le Mouvement LaRéunionEcolo déplore également le mépris de cette officine technocratique à l'encontre des associations locales qui œuvrent sur ce chantier pour la préservation de l'environnement et la compensation de l'impact écologique (chemin des baleines, restauration des lieux de ponte de tortues et de la forêt sèche littoral par exemples).



Pour LaRéunionEcolo, le chantier de La Nouvelle Route du Littoral est l'exemple parfait de travaux conséquents où protection de l'environnement, sécurité des usagers et développement économique de La Réunion sont compatibles avec toutes les mesures compensatoires environnementales qui sont mises en œuvre.







Pour le Mouvement LaRéunionEcolo,

La Secrétaire, Marie-Annick Fougeroux