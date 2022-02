La zone perturbée numéro 5 va s'intensifier lentement au cours des trois prochains jours

Des systèmes dépressionnaires sont actuellement présents sur le Sud-Ouest de l'océan Indien. Dumako qui traverse Madagascar et la perturbation numéro 5 qui pourrait concerner La Réunion en début de semaine prochaine.



ZONE PERTURBEE numéro 5



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 35 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 55 km/h.

Pression estimée au centre: 1000 hPa.

Position le 15 février à 22 heures locales: 14.4 Sud / 72.2 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 1885 km au secteur: EST-NORD-EST

Distance de Mayotte: 2930 km au secteur: EST

Déplacement: OUEST, à 22 km/h.



Informations sur le système :

La zone perturbée 05, en cours de formation à près de 1000km à l'est-nord-est de Rodrigues, reste pour le moment encore un système peu organisé et allongé.



Il est prévu qu'elle suive une trajectoire en direction générale de l'ouest, en s'intensifiant lentement au cours des trois prochains jours. Au-delà, la prévision de trajectoire présente une grande incertitude.





Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



PERTURBATION TROPICALE,

Centre positionné le 16/02 à 22h locales, par 14.4 Sud / 67.6 Est.



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 17/02 à 22h locales, par 14.5 Sud / 63.8 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 18/02 à 22h locales, par 15.4 Sud / 60.9 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 19/02 à 22h locales, par 17.1 Sud / 58.6 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 20/02 à 22h locales, par 18.3 Sud / 56.5 Est