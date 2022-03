La zone perturbée est à 540 km de La Réunion

Bulletin du 06 mars à 16h32 locales de La Réunion (15h32 locales de Mayotte) :



Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien. En effet, la Zone Perturbée n°09 s'est formée à proximité de l'île de Tromelin. Il est prévu qu'elle atteigne potentiellement le stade de tempête tropicale en début de semaine prochaine, en se dirigeant vers la côte est Malgache.



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



ZONE PERTURBEE numéro 9



Distance des côtes réunionnaises: 540 km au secteur: NORD-NORD-OUEST

Déplacement: OUEST, à 9 km/h.



Informations sur le système :

- La Zone Perturbée 09-20212022 évolue actuellement en direction de l'ouest, au large des côtes nord-est de Madagascar, bien au nord de l'archipel des Mascareignes. Cette large zone perturbée peine à s'intensifier malgré des signes d'organisation de basses couches.



- L'intensification de ce système sera lent et progressif en début de semaine prochaine, malgré de bonnes conditions environnementales. Cela pourrait s'expliquer par la structure large du système qui ne favoriserait pas un creusement significatif au sein de ce système dépressionnaire.



- A l'approche des côtes malgaches, les dernières guidances actuelles prévoient en effet un potentiel d'intensification en léger retrait, ce qui pourrait amener potentiellement le vortex jusqu'au stade de tempête tropicale modérée.



- Il est à souligner que la prévision de structure, d'intensité et de trajectoire de ce système reste particulièrement incertaine, en raison de la dispersion importante des derniers modèles numériques disponibles. En particulier, un atterrissage sur Madagascar n'est pas forcément garanti et la chronologie d'un impact éventuel reste incertaine. Il est donc trop tôt pour préciser les impacts précis de ce système. Les habitants de Madagascar sont invités à suivre de près l'évolution des prévisions.



- Selon les dernières prévisions, ce système tropical ne devrait pas impacter significativement La Réunion et Maurice. Compte tenu de la forte incertitude sur la trajectoire, cela méritera toutefois d'être confirmé au cours de ces prochains jours.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 07/03 à 16h locales, par 15.9 Sud / 52.3 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 08/03 à 16h locales, par 15.3 Sud / 50.9 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 09/03 à 16h locales, par 16.0 Sud / 49.2 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 10/03 à 16h locales, par 16.4 Sud / 47.4 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 11/03 à 16h locales, par 16.7 Sud / 46.1 Est



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.