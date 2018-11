La zone perturbée devient dépression tropicale et se rapproche d'Agalega

des cyclones de l'hémisphère Sud.



Il est analysé à 04h ce matin au stade de dépression tropicale avec des rafales maximales de l'ordre de 85km/h près du centre en mer.



03S pourrait s'intensifier assez nettement ces prochains 3 jours.

94S vient d'être numéroté TC 03S par le Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Il s'agit du 3ème système de la présente saisonPas de danger pour les Mascareignes pour le moment.Nouveau point plus détaillé vers 13h30.A suivre...NB: "tropical cyclone" en anglais est le terme scientifique qui regroupe les systèmes selon leur l'intensité en dépressions, tempêtes et cyclones (ou ouragan et typhon selon les lieux).