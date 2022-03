La zone perturbée à 680 km de La Réunion

ZONE PERTURBEE numéro 9



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 45 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 65 km/h.

Pression estimée au centre: 1002 hPa.

Position le 07 mars à 04 heures locales: 15.5 Sud / 52.4 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 680 km au secteur: NORD-NORD-OUEST

Distance de Mayotte: 830 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST, à 9 km/h.



Informations sur le système :



- La Zone Perturbée 09-20212022 présente pour le moment une trajectoire assez erratique mais prend une composante vers l'ouest en direction des côtes nord-est de Madagascar, bien au nord de l'archipel des Mascareignes.



- L'intensification de ce système sera lent et progressif jusqu'au stade de tempête tropicale modérée avant son atterrissage sur Madagascar.



- Il est à souligner que la prévision de ce système encore embryonnaire est assez incertaine en terme de trajectoire mais aussi d'intensité.



- Selon les dernières prévisions, ce système tropical ne devrait pas impacter significativement La Réunion et Maurice au cours de ces prochains jours. Toutefois une large zone de basses pressions devrait se maintenir au Nord des Mascareignes laissant une zone de temps perturbé en limite Nord des Mascareignes.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 08/03 à 04h locales, par 16.0 Sud / 51.0 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 09/03 à 04h locales, par 15.8 Sud / 48.8 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 10/03 à 04h locales, par 15.8 Sud / 46.7 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 11/03 à 04h locales, par 16.5 Sud / 44.7 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 12/03 à 04h locales, par 18.4 Sud / 45.6 Est



-------------------------------------------------