La zone perturbée 91S suivie à plus de 4000km de la Réunion

Les différentes analyses indiquent que son potentiel d'intensification a augmenté.



De ce fait le JTWC a passé la zone en "HIGH" ce qui veut dire que le risque de la voir s'intensifier en dépression tropicale dans les prochaines 24 heures est à présent jugé élevé.



Si elle atteint au moins le stade de dépression tropicale elle sera numérotée 06S(6è système de la présente saison sur l'Hémisphère Sud) par la Navy.



Elle se trouve très loin de nos îles soit à 04h ce matin par rapport à:

DIEGO GARCIA 2090km est sud est

RODRIGUES 3295km est nord est

PORT LOUIS 3905km est nord est

SAINT DENIS 4135km est nord est

soit autour des points: en latitude 8.0°sud et en longitude 90.7°est.

Elle se déplaçait assez rapidement entre l'ouest sud ouest et le sud ouest.



Les différentes données indiquent que ce système devrait maintenir un déplacement global vers le sud ouest ces prochains jours et s'intensifier.

Il va de ce fait demeurer très éloigné des Mascareignes et de Madagascar pour lesquelles il ne représente AUCUN danger.

