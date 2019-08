La zone d’activités économiques de Bras Montvert s’agrandit

Vous souhaitez obtenir des renseignements ou déposer une demande d’immobilier entreprise ? Remplissez le formulaire dédié ici.

Cette opération a coûté 4,67 M€ et a bénéficié du Fonds Exceptionnel d’Investissements (FEI) de l’Etat à hauteur de 42 %. Les 58 % restants sont pris en charge par le TCO sur ses fonds propres.L’ensemble de la zone d’activités de Bras Montvert comprend donc désormais 25 ateliers et 4 parcelles viabilisées non construites.