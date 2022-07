Revenir à la Rubrique CASUD La zone artisanale de Trois-Mares se modernise

Ce vendredi 29 juillet, André THIEN AH KOON, Président de la CASUD a inauguré et réceptionné la fin des travaux de modernisation de la ZAE de Trois-Mares "Zone Artisanale". Cette cérémonie s'est déroulée en présence, notamment, de M. Patrick LEBRETON, 1er vice-Président de la Région (représentant Mme Huguette BELLO, Présidente de la Région), de messieurs Pierrick ROBERT et Bernard PICARDO respectivement Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie et de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat ainsi que d'élus communautaires et d'élus du Tampon.



La Zone Artisanale de Trois-Mares, livrée en 1995 par la Commune du Tampon pour une cinquantaine d'entreprises, était devenue obsolète et a fait l'objet d'importants travaux qui ont débuté le 22 septembre 2020.



Parmi ces travaux :

- L'amélioration de la desserte par les transports en commun avec la création d’arrêts de bus ;

- La création d’un réseau d’éclairage public, le renforcement des réseaux d’eau pluviale et d’assainissement, le renforcement du réseau numériques ;

- La création de plus de 70 places de parking et de trottoirs ;

- La mise en valeur de l'environnement grâce à la plantation de plusieurs centaines de plantes et arbustes endémiques et à la mise en place de mobilier urbain.



Ces travaux de modernisation ont coûté 5 millions d’euros et ont été financés dans le cadre du programme FEDER avec le programme ITI (Investissement Territorial Intégré ) porté par la CASUD.



Le programme REACT EU (100 000 euros) a permis de compléter ces travaux et de réaliser le rond-point qui facilitera la circulation en permettant un futur accès au chemin Stéphane.



Grâce aux soutiens financiers de l'Europe et de la Région Réunion, la modernisation de la Zone Artisanale a permis d'une part d'améliorer le confort des entreprises ainsi que celui de ses usagers, et d'autre part de favoriser la préservation et la création des emplois (plus d'une centaine).



Au-delà du Tampon, la CASUD veille à offrir aux entreprises de tout son territoire des conditions d’exploitation favorable à leurs développements et à la création d'emplois. Le Président André THIEN AH KOON a donc rappelé qu'il accorde une attention très particulière à ce que les principes d’équité et de solidarité territoriales soient scrupuleusement respectés sur les 4 communes de l'intercommunalité.



Cela se traduit donc concrètement par des réalisations importantes telles que la création de la ZAC "Les Terrass" sur la commune de Saint Joseph, pour un montant de 16 millions d'euros et surtout par les travaux de la réhabilitation et modernisation de la ZAE "Les Grègues", actuellement en cours pour un montant de 6 millions d'euros.



Et pour L'Entre-deux et Saint-Philippe, les équipes de la CASUD travaillent pour que des zones d’activité adaptées à leurs besoins spécifiques soient également créées sur leurs territoires.











