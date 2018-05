La grande Une La vraie raison de l'annulation du concert de La Fouine





Pour Johny Hospital, producteur réunionnais, ce serait d’ailleurs dans ce litige qui l’oppose à l’artiste et à son équipe que viennent les véritables raisons de son désistement. En effet, en septembre 2016, Johny Hospital est approché par l’organisation du festival Kaloo Bang pour organiser la venue de La Fouine. Le producteur local agit ici comme intermédiaire comme l’a reconnu le tribunal de commerce en décembre dernier. En revanche, sa société Avant Scène Event est condamnée à rembourser l’association organisatrice 21°6 pour non respect du contrat. Un acompte de plus de 20 000 euros ayant déjà été versé à La Fouine. "Ça été catastrophique pour nous. Nos comptes ont été bloqués durant plusieurs mois et nous n’avons pas pu embaucher une personne", déplore l'entrepreneur qui travaille dans le milieu depuis plus de 25 ans.



Une plainte au pénal en cours d'instruction



Johny Hospital s’est donc retourné contre le producteur de La Fouine, porté l’affaire devant le juge des référés de la Roche-sur-Yon et obtenu gain de cause. "Sauf que nous n’avons plus eu aucune nouvelle. Producteur, manageur et artiste ont fait les morts". Sur les conseils de son avocat, Me Robert Ferdinand, Johny Hospital a donc déposé plainte au pénal devant le procureur de la République de la Roche-sur-Yon où est domicilée Sunshine Events, producteur de La Fouine, pour abus de confiance et escroquerie. Et dans le cadre de cette procédure toujours en cours d’instruction, demandé à ce que La Fouine soit entendu.



Le rappeur qui vit entre Miami et le Maroc, confie Johny Hospital, aurait eu vent de cette procédure et ainsi annulé sa venue à la foire de Bras Panon, c’est en tout cas l’interprétation qu’il en fait. "Nous attendons des explications et une prise de position dans cette affaire de remboursement". Très actif sur les réseaux sociaux, "il n’a jamais daigné s’expliquer ni s’excuser".



