A la Une .. "La voix citoyenne" célèbre la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie

Giovanni Payet, candidat sur la 1ère circonscription, et sa suppléante Audrey Coridon lance un message à l’ocassion de la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Par GD - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 07:01

Le communiqué :



En choisissant “Notre corps, notre vie, nos droits !” comme thème 2022, la Journée internationale contre l’Homophobie, la Transphobie et la Biphobie rappelle que nous avons le droit de vivre dignes et libres. Des personnalités religieuses, des élu.e.s ou des parents, tous veulent avoir leur mot à dire sur ce que nous faisons dans notre vie. Ce que nous faisons avec notre corps, nos désirs et nos idées ne concerne que nous, et nous seuls.



La journée du 17 mai commémore le retrait en 1990 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de l’homosexualité comme maladie mentale. La France la retire en 1992, puis, conformément à son engagement en faveur de la lutte contre les violations des droits de l’Homme fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, elle reconnaît officiellement cette journée le 17 mai 2008.



Au sein de l’Union Européenne, le droit à l’égard des personnes LGBTQIA+ demeure fragile. Comme le rappelle l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA), une personne LGBT+ sur deux est victime de discrimination en Europe. Par ailleurs des zones interdites aux personnes LGBT apparaissent dans plusieurs États membres.



En France, la situation est inquiétante. En 2018, 1378 personnes ont été victimes de violences en raison de leur orientation sexuelle. En 2020, SOS homophobie a encore reçu 1815 témoignages de violences LGBTIphobes. Ces chiffres témoignent de la persistance des actes de violences physiques et verbales et du courage des victimes à porter plainte contre leurs agresseurs.



Aucune société n’existe sans différence ! Nous sommes convaincus que le contrat social et écologique que nous souhaitons construire pour La Réunion doit revendiquer l’amour de soi-même et le respect de l’autre.



A La Réunion, les associations se mobilisent et se battent pour faire reconnaître les droits des personnes LGBTQIA+ et leur émancipation. Elles luttent au quotidien contre le poids des traditions, les stéréotypes et les discriminations. Nous devons féliciter les actions portées par OriZon, Requeer, SOS Homophobie, Reborn, Le Refuge et leurs partenaires.



Conformément aux valeurs d’inclusion et de respect que porte La voix citoyenne, nous soutenons les revendications des associations qui se mobilisent depuis des années sur ces questions de droits fondamentaux. D’ailleurs, nous serons présents aux côtés des associations LGBTQIA+ pour la marche des visibilités le 21 mai prochain à Saint-Denis.



Pour renforcer les droits des personnes LGBTQIA+ sur notre territoire, nous proposons de :

• Contrôler et évaluer le Plan national d’actions pour l’égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023.

• Renforcer le maillage et questionner l’absence de participation des collectivités au CORAH.

• Renforcer l’accueil et la prise en charge des victimes de discriminations LGBTphobes sur le territoire.

• Faire appliquer la loi interdisant les thérapies de conversion.