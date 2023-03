Communiqué La voix citoyenne : "Nous réaffirmons notre opposition à cette réforme des retraites injustifiée et injuste"

La voix citoyenne réagit à l'adoption de la réforme des retraites après le rejet des motions de censure. Par NP - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 06:55

Communiqué de La voix citoyenne :



LA REFORME DES RETRAITES, DEFINITIVEMENT NON !



Malgré une mobilisation sans précédent des citoyen.ne.s et des syndicats ;

Malgré les débats parlementaires à l’Assemblée nationale et au Sénat ;

Malgré les différentes motions de censure déposées ;



Le gouvernement et le Président ont réussi à mettre la lumière sur un sujet qui divise une Nation tout entière et qui pourtant n’était pas opportun, ni urgent !

Le gouvernement et le Président ont réussi à fracturer une Nation déjà si éprouvée par la pandémie de covid-19 et les conséquences quotidiennes du changement climatique.



A La Voix Citoyenne – La Réunion, nous réaffirmons notre opposition à cette réforme des retraites injustifiée et injuste.



Nous citoyen.ne.s, nous restons mobilisé.e.s et nous nous tenons debout pour dire définitivement NON à cette réforme !