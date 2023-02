"La visite du ministre Jean-François Carenco est inopportune", selon le député Frédéric Maillot

En plein débat sur la reforme des retraites ou les députés sont à l'Assemblée nationale pour défendre leurs amendements et se mobiliser radicalement contre cette reforme rejetée a 80% par la population et particulièrement injuste pour les futurs retraités Réunionnais, M. Jean François CARENCO, Ministre délégué chargé des Outre-mer, confirme sa visite officielle à La Réunion entre le 16 au 18 février 2023.



II est inadmissible qu'une visite officielle ait lieu à La Réunion dans un contexte de début aussi difficile ou la présence des parlementaires est requise a l'Assemblée nationale pour rejeter cette reforme des retraites absurde !



Monsieur CARENCO, devrions-nous choisir entre le débat sur la réforme des retraites a Paris et la vie chère, le logement social a La Réunion ou notre présence est requise aux cotes de nos élus locaux ?



Je déplore qu'à un moment aussi crucial de la vie parlementaire ou nous devons être mobilisés pour faire entendre et défendre la situation précaire de nos futurs retraités Réunionnais à l'Assemblée nationale, cette venue inopportune !