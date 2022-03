La visite de Jean Castex à La Réunion annulée

Jeudi 10 et vendredi 11 mars prochain se tiendra le sommet de Versailles. Le Président de La République y réunira les chefs d’Etat et de gouvernement européens pour évoquer la guerre en Ukraine. Un événement qui coïncide avec la visite du Premier ministre dans notre île. Compte tenu des enjeux, Jean Castex a donc annulé son déplacement à La Réunion.



Selon les informations de la presse écrite, le chef du gouvernement pourrait en revanche faire le voyage la semaine prochaine. L’attend notamment, la signature d’un accord entre l’Etat et la Région concernant la Nouvelle Route du Littoral.



Le garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti et le ministre de la Santé Olivier Véran devaient l’accompagner. Aucune confirmation à cette heure n’a été faite sur le maintien de leur visite.