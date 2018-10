Le ministre de l'Action et des Comptes publics ne viendra pas à La Réunion. Après un premier report, la visite ministérielle de Gérald Darmanin prévue les 11 et 12 octobre a été annulée.



Gerald Darmanin ne se rendra pas non plus à Mayotte.



En cause, le remaniement du gouvernement d'Edouard Philippe.