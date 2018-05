La ville la moins polluée de France est à la Réunion. Devinez laquelle?

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), plus de neuf personnes sur dix dans le monde respirent un air chargé en particules fines (PM10 et PM2,5).



Un air pollué responsable chaque année de 7 millions de morts dans le monde, dont un quart des morts par accident vasculaire cérébral (AVC), près d’un tiers par cancer des poumons et près de 45 % des décès causés par des maladies pulmonaires.



L'OMS a examiné l'air de 4.300 villes dans le monde entier, dont près de 630 communes de France métropolitaine et d’Outre-mer.



Et si Paris et Fort de France figurent au palmarès des villes les plus polluées, c'est avec surprise qu'on apprend que sur la centaine de villes seulement qui respectent les limites de l’OMS, c'est à la Plaine des Cafres qu'on a enregistré le moins de pollution.