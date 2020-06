Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON La ville du Tampon confirme l'ouverture de ses écoles le lundi 8 juin La ville du Tampon annonce la réouverture de ses écoles pour le 8 juin.

Les 40 écoles du Tampon rouvriront ce lundi 8 juin 2020. La Commune a pris, en partenariat avec les deux inspections de l’Education Nationale du Tampon et avec les directions des écoles, les dispositions nécessaires pour assurer l’accueil des élèves dans les meilleures conditions compatibles avec les contraintes imposées :

- Mobilisation du personnel communal qui sera équipé de masques



- Reprise du transport scolaire, en lien avec la Casud. Les élèves transportés seront accueillis dès leur arrivée à l'école.



- Accompagnement des équipes éducatives et des groupes d’élèves par le personnel communal sur toute la journée



- Réaménagement des salles de classes et de restauration scolaire dans le respect des règles barrières



- Mise en place de points d’eau supplémentaires dans les écoles



- Matériels de désinfection



- Mise à disposition d’«isoloirs », sur demande des directeurs



- Recensement des besoins pour une reprise des garderies à partir du lundi 15 juin



- Restauration scolaire avec repas chaud, assurée dans toutes les écoles, et organisée en plusieurs services, selon les effectifs



- Gestion des flux d’élèves et du temps scolaire par l’Education Nationale pour respecter la limite de 10 élèves par classe maternelle et de 15 élèves par classe élémentaire

Cette réouverture des écoles s'inscrit dans le cadre des contraintes imposées par le Protocole Sanitaire du Ministère de l'Education Nationale et implique des efforts exceptionnels de la part de la Commune et de l'ensemble de la communauté éducative. La Commune remercie les parents d'élèves pour leur compréhension.





