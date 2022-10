Communiqué La ville du Port inaugure trois terrains de padel

"Le sport est l’un des garants de notre cohésion sociale. Il est vecteur de notre continuité éducative et contribue à inculquer à chaque citoyen les valeurs de respect mutuel, de solidarité, de surpassement de soi, tout en traitant d’égal à égal avec ses concurrents". Depuis 2014, la Ville du Port veille, tout particulièrement, au développement de la pratique sportive pour tous. Ainsi la Ville et ses partenaires – l’État et la Ligue Réunionnaise de Tennis - inaugurent ce vendredi trois terrains de padel au complexe sportif Lambrakis. Par NP - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 15:28

Qu’est-ce que le padel ?



Le padel est un sport de raquette, à ne pas confondre avec le paddle, qui est un sport nautique. Affilié à la FFT depuis 2014, le padel est une discipline en plein essor. Le nombre de pratiquants ne cesse d’augmenter au fil des années et s’élève aujourd’hui à près de 245.000 joueurs en France.



Le déploiement du padel au Port



Au Port, 34 000 hommes et femmes pratiquent régulièrement une activité sportive. La Municipalité poursuit ainsi la modernisation de ses infrastructures essentielles au développement d’une politique sportive ambitieuse. L'objectif : garantir aux jeunes sportifs les meilleures conditions d'initiation, d'apprentissage et d'inscription dans un parcours d'excellence.



La Ville renouvelle ainsi son partenariat avec l’USPG Tennis qui se traduit par :



- La mise en place de parcours éducatifs sportifs (PES) en direction des scolaires du primaire en lien avec la Cité Éducative ;

- La mise en place d’une école de padel pour les 5/7 ans, les 8/17 ans et les adultes. Pour ce faire, les Portois peuvent bénéficier de "l’aide à licence pour tous » initié en 2019 par la Ville" ;

- L’accueil des personnes en situation de handicap en partenariat avec les associations portoises « Liaison » et « l’APSA », ainsi que les ligues et comités concernés par ce public ;

- La proposition d’une offre de sport loisir/santé des activités pour les Portois en partenariat avec l’OMS ;

Coût financier de la modernisation des installations de tennis et de padel



Les terrains de padel : 335 000 € Création des 3 terrains avec le soutien de l’Agence National du Sport à hauteur de 70%.



Les terrains de tennis : 125 000 € Portant sur l’amélioration du confort thermique du revêtement des 5 courts de tennis. Co-financement de l’État (Politique de la Ville 22) à hauteur de 60%



Les fonctionnalités d’accueil : 115 000 € En complémentarité des travaux de création et de modernisation des installations sportives, la Ville du Port a souhaité améliorer les conditions d’accueil du public et des pratiquants en intervenant sur la requalification et l’aménagement des espaces attenants et du club house.