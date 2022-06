Communiqué La ville de l’Entre-Deux a mis le paquet pour la Fête de la Musique !

Des plus jeunes aux gramounes, de la variété française à la scène musicale urbaine et populaire, en passant par les écoles, de la musique, il y en a eu pour tous les goûts ! Par NP - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 08:02

Isnel nous a fait l’honneur de venir chanter dans sa cour, et le public était aux anges !



40 ans : la musique se fête partout dans notre village créole de demain pour le plus grand plaisir des habitants !