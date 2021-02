La ville de St-Paul va-t-elle obtenir le label "Capitale française de la culture"?

La ville de Saint-Paul retenue pour le label « Capitale Française de la culture »



Un jury national composé de 7 personnalités nommées par la ministre de la culture et présidé par Bernard Faivre d’Arcier s’est réuni afin de procéder à l’examen des 29 candidatures déposées par les communes ou groupements de communes pour l’obtention du label « capitale française de la culture » en 2022.



Après une analyse attentive des dossiers de candidatures réalisée par les directions des affaires culturelles, le jury national a retenu 9 candidatures dont celle de la Ville de Saint-Paul.



Cette dernière sera auditionnée en mars prochain.



Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, remercie l’ensemble des communes ou groupements de communes qui se sont portés candidats pour cette première édition du label « capitale française de la culture » dans un contexte contraint et salue leur engagement pour des politiques culturelles fortes, parties prenantes de l’identité et du dynamisme de leur territoire.



Qu’est-ce que le label « Capitale Française de la culture » ?



Ce nouveau label distinguera tous les deux ans le projet culturel d’une commune ou d’un groupement de communes de 20 000 à 200 000 habitants. L’attribution du label s’accompagnera d’un financement d’un million d’euros, financé à parité entre le ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts. La première édition se déroulera en 2022.



Le label “Capitale française de la culture” est un projet piloté et financé par le ministère de la Culture avec le soutien de la Caisse des Dépôts et mis en œuvre par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais (Rmn-GP). Les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères, de l’Economie, des Finances et de la Relance, de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, ainsi que l’ensemble des associations représentant les élus des collectivités territoriales sont également partenaires de ce projet.



Plus d’informations sur : www.capitale-culture.fr