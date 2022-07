La ville de Saint-Pierre justifie la publication de son arrêté anti-mendicité

Le maire de Saint-Pierre répond aux critiques émises par Emmanuel Doulouma et de Thomas Perez. Les deux représentants de Saint-Pierre Plus Verte pour le premier et de La France insoumise pour le second ont déploré ce jeudi la publication d’un arrêté municipal interdisant la mendicité dans le centre ville de la capitale du sud.



Michel Fontaine voit dans cette mesure une réponse aux incivilités qui sont l’oeuvre que d’une minorité de sans domicile fixe, moins d’une dizaine de personnes en tout. Le maire de Saint-Pierre est appuyé dans sa démarche par les commerçants du centre ville eux-mêmes. Ces derniers annoncent subir ces agissements lorsqu’il ne s’agit pas tout simplement d’actes de violences de la part de cette minorité. Cet arrêté a donc été pris après la remontée de leurs doléances. L’arrêté municipal sera en vigueur que sur une durée limitée, jusqu’au 31 août, et sur une partie du centre ville.



Avant cette explication de texte, Emmanuel Doulouma et Thomas Perez avaient jugé cet arrêté comme étant "une faute politique et morale". A ce titre, ils avaient demandé "le retrait de l’arrêté municipal « anti-mendicité »" et appelé l’ensemble des élus de l’opposition, comme de la majorité, à se désolidariser de cet arrêté. "Les personnes devant recourir à la mendicité ne sont pas des criminels mais des victimes d’un système économique profondément injuste ; préférant gaver les fortunes les plus riches que de partager les richesses produites par les travailleurs. Michel Fontaine se fait une fois de plus le bras armé de ce système", avaient-ils affirmé.



Aucune verbalisation n'a eu lieu depuis une semaine. L'arrêté se veut avant tout dissuasif, selon la mairie et sa police municipale.