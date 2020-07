La ville de Saint-Paul rend hommage à Tiloun

Pour rendre hommage à Tiloun, disparu le week-end dernier, la ville de Saint-Paul laissera flotter une grande bâche au portrait du chanteur sur le front de la mairie.



Dès l’annonce du décès du chanteur, la maire de Saint-Paul, Mme Huguette Bello a tenu à réagir dont voici l’intégralité :



« La Réunion perd un Grand Cœur, le Maloya perd une grande et belle voix généreuse.

Nous perdons un poète, un musicien qui aimait plus que tout notre terre réunionnaise, notre langue créole. Nous perdons un frère de lutte, exemplaire dans ses engagements.

La mort de Tiloun me touche profondément. Tiloun était un ami, un compagnon sur le chemin de l’émancipation, un combattant de la liberté qui portait haut l’homme réunionnais.

Il s’en est allé mais la musique est vie et tant qu’elle résonne, rien ne meurt. Le souffle poétique de Tiloun est inscrit dans l’âme réunionnaise.

Au nom de Saint-Paulois et en mon nom propre, je présente à sa femme Corine, leur enfant, à ses proches, mes condoléances attristées ».