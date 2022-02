La ville de Saint-Paul et l’Amicale de l’école Franco-Chinoise célèbrent l’année du Tigre d’Eau pour le Nouvel An Chinois. Jusqu’au 25 février, venez à la découverte des coutumes, des traditions et de l’histoire de l’Empire du Milieu dans les bibliothèques et médiathèques, en Mairie centrale, à la Maison Serveaux et à la Maison Grand Kour.



Conférence-débat, exposition, ateliers, village et spectacles aux couleurs de la Chine, retrouvez le programme complet ci-dessous :















La ville de Saint-Paul vous rappelle que les évènements du Nouvel an Chinois se déroulent dans le strict respect des mesures sanitaires édictées par les autorités publiques, Pass Sanitaire pour les moins de 16 ans, Pass Vaccinal et port du masque obligatoires.