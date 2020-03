Rubrique sponsorisée La ville de Saint-Paul annonce des mesures de soutien pour les entreprises

Outre la crise sanitaire, le Coronavirus / Covid 19 sera également à l’origine d’une crise économique sans précédent. Face à cette situation, la Mairie de Saint-Paul met en place des mesures de soutien immédiates à l’adresse des entreprises, à savoir :



- La reconnaissance par la collectivité du Coronavirus comme un cas de force majeure pour ses marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics en cours d’exécution et pour lesquels les entreprises ne sont pas en capacité de poursuivre leur exécution du fait du confinement, les pénalités de retard ne seront pas appliquées. Des prolongations de délai seront accordées



- Le traitement prioritaire des facturations permettant un règlement rapide des situations



- Le report des dates de remises d’offres pour les consultations en cours et permettant ainsi aux entreprises de bénéficier d’un délai supplémentaire pour établir leurs offres



- Le report de toutes les demandes en cours en lien avec les procédures de marchés publics (demande d’attestation, précisions…)



A noter que l’Etat prévoit également un dispositif de soutien aux acteurs économiques consultable sur :

www.reunion.gouv.fr/covid19 - La reconnaissance par la collectivité du Coronavirus comme un cas de force majeure pour ses marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics en cours d’exécution et pour lesquels les entreprises ne sont pas en capacité de poursuivre leur exécution du fait du confinement, les pénalités de retard ne seront pas appliquées. Des prolongations de délai seront accordées- Le traitement prioritaire des facturations permettant un règlement rapide des situations- Le report des dates de remises d’offres pour les consultations en cours et permettant ainsi aux entreprises de bénéficier d’un délai supplémentaire pour établir leurs offres- Le report de toutes les demandes en cours en lien avec les procédures de marchés publics (demande d’attestation, précisions…)A noter que l’Etat prévoit également un dispositif de soutien aux acteurs économiques consultable sur : Ville de Saint-Paul Lu 345 fois





Dans la même rubrique : < > Covid-19 : La Créole ferme ses bureaux et ses permanences jusqu’à nouvel ordre Casud : Service minimum sur les lignes de bus Carsud