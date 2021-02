La ville de Saint-Leu placée sous couvre-feu

Compte-tenu de son taux d'incidence du Covid-19 dépassant les 100 cas pour 100.000 habitants, la ville de Saint-Leu est placée en couvre-feu sanitaire à partir de ce vendredi 12 février.



La décision a été prise après la visio-conférence entre le préfet de La Réunion et les 24 maires de La Réunion ce mardi et un second entretien avec les édiles des communes concernées par les nouvelles mesures le lendemain, mercredi.



Conséquence : Les déplacements sont limités à partir de 22 heures sur tout le territoire. Les personnes ne pourront donc se retrouver sur la voie publique que si elles peuvent justifier d'un motif impérieux (se rendre ou revenir du travail, se faire soigner, venir en aide aux personnes vulnérables ou aux proches).



Ce couvre-feu territorialisé entre dans le cadre de la stratégie territorialisée voulue par le Préfet de La Réunion en novembre dernier, alors que La Réunion faisait face à la 2e vague de l'épidémie de Coronavirus.



Trois autres communes sont concernées par cette mesure restreignant les déplacements : Le Port, La Possession et Saint-Louis.



Selon les dernières données de Santé publique France, La Réunion compte 64,77 cas pour 100.000 habitants sur une semaine glissante du 31 décembre au 6 février.



Douze communes dépassent le seuil d'alerte de 50 cas pour 100.000 habitants : Saint-André, Sainte-Suzanne, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Entre-Deux, Saint-Pierre.