Communiqué La ville de Saint-Denis propose une large palette de programmes vacances pour les petits Dionysiens

Ce sont près de 4000 enfants qui profitent actuellement des dispositifs mis en place par la Municipalité. Cette année, innovation majeure : les vacances éducatives en pied d'immeuble (VEPI) pour toucher des enfants n'étant pas bénéficiaires de l'ensemble de l'offre au global. Ils sont 536 enfants à suivre ce programme de vacances pédagogiques ludiques et culturelles inédit, au pied de leurs logements. Par LG - Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 à 15:48





Une diversité unique sur l'île de programmes vacances



Pour Ericka Bareigts, Maire de la Ville de Saint-Denis : « Cet ensemble d’activités a été conçu spécifiquement au nom de l’égalité et de la réussite de tous les enfants de Saint-Denis. Avec les Vacances Éducatives en Pied d’Immeuble, nous touchons des enfants qui ne profitaient pas des dispositifs existants. Nous luttons contre les difficultés d’apprentissage tout en véhiculant des valeurs d’estime de soi, d’estime de l’autre et de vivre-ensemble. À travers les ateliers d’éducation nutritionnelle, c’est la santé des futures générations que nous préservons. Le dispositif VÉPI est le fruit d’une ingénierie, d’une innovation; dès l’année prochaine, davantage d’enfants en bénéficieront. »



Des Vacances Éducatives en Pied d’Immeuble : un format inédit qui permet d’aller au plus près des publics. Avec ces solutions d’activités intelligentes, la Ville, aux côtés des associations, se mobilise pour développer des ateliers sources de jeux, de socialisation et d’épanouissement qui stimulent l’enfant, éveillent sa curiosité tout en le maintenant dans le circuit pédagogique scolaire. Les Vacances Éducatives en Pied d’Immeuble résultent de la forte collaboration auprès des partenaires associatifs, qui ont identifié les bénéficiaires en amont, grâce à leurs actions menées au cœur des quartiers. Le dispositif offre une solution clés en main aux familles ne profitant pas des dispositifs de la Ville.



Avec les Bandes Passantes en Pied d’Immeuble, Saint-Denis ouvre l’accès à la culture aux publics. À travers plus de 60 surprises musicales, la Collectivité se mobilise pour offrir chaque mercredi et chaque samedi, des temps d’échanges artistiques aux familles du territoire. Dans le respect du protocole sanitaire, le programme est gardé secret pour éviter tout risque d’attroupement. Cette solution combine culture accessible à tous et vacances distractives à travers les quartiers dionysiens.



Grâce aux Accueils Collectifs de Mineurs, 2293 marmailles de Saint-Denis participent, chaque jour, à des ateliers au sein des établissements scolaires. Cette offre supplémentaire réunit à la fois les animateurs du tissu associatif et l’équipe de la Société Publique Locale « Oser Pour l’Éducation » (SPL OPÉ) pour une programmation quotidienne d’ateliers pédagogiques et ludiques. Cette palette d’offre diversifiée a vocation à offrir des solutions sur-mesure aux familles du chef-lieu, dans une volonté de favoriser l’épanouissement de tous les marmailles de Saint-Denis, en s’inscrivant avec cohérence dans l’ambition municipale d’une « École du bonheur » ouverte à tous. Une offre bienveillante rendue possible par l’engagement des animateurs culturels et d’animateurs diplômés de Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs. Pour Brigitte Adame, élue déléguée à la Vie Associative : « Le travail des associations, qui oeuvrent dans tous les secteurs, se doit d’être reconnu. Plus d’une trentaine d’associations collaborent avec la Ville pour apporter du bonheur aux enfants pendant les vacances. A l’année, ce sont 472 associations qui coopèrent avec la Ville au plus près des Dionysiens. »

Pour Joëlle Raharinosy, élue déléguée au Projet Éducatif Global : « Soutenir la Jeunesse fait partie des ambitions majeures de la Ville. D’importants moyens sont mis au service de l’ensemble de ces dispositifs vacances de qualité et proposés à moindre coût. Dans un esprit de bienveillance, les activités permettent aux enfants d’explorer leurs talents, leur créativité et de s’épanouir. »

Pour accompagner les enfants du territoire durant cette période de vacances scolaires, la Ville de Saint-Denis propose un large panel d’activités à la fois éducatives et récréatives. L’ensemble des dispositifs proposés permet d’offrir à chaque petit Dionysien une solution vacances dans tous les quartiers du territoire. Dans le respect des gestes barrière, avec un nettoyage renforcé des surfaces et une surveillance accrue des symptômes, la Ville s’engage pour l’épanouissement de près de 4000 enfants durant les vacances.Pour Ericka Bareigts, Maire de la Ville de Saint-Denis : « Cet ensemble d’activités a été conçu spécifiquement au nom de l’égalité et de la réussite de tous les enfants de Saint-Denis. Avec les Vacances Éducatives en Pied d’Immeuble, nous touchons des enfants qui ne profitaient pas des dispositifs existants. Nous luttons contre les difficultés d’apprentissage tout en véhiculant des valeurs d’estime de soi, d’estime de l’autre et de vivre-ensemble. À travers les ateliers d’éducation nutritionnelle, c’est la santé des futures générations que nous préservons. Le dispositif VÉPI est le fruit d’une ingénierie, d’une innovation; dès l’année prochaine, davantage d’enfants en bénéficieront. »Des Vacances Éducatives en Pied d’Immeuble : un format inédit qui permet d’aller au plus près des publics. Avec ces solutions d’activités intelligentes, la Ville, aux côtés des associations, se mobilise pour développer des ateliers sources de jeux, de socialisation et d’épanouissement qui stimulent l’enfant, éveillent sa curiosité tout en le maintenant dans le circuit pédagogique scolaire. Les Vacances Éducatives en Pied d’Immeuble résultent de la forte collaboration auprès des partenaires associatifs, qui ont identifié les bénéficiaires en amont, grâce à leurs actions menées au cœur des quartiers. Le dispositif offre une solution clés en main aux familles ne profitant pas des dispositifs de la Ville.Avec les Bandes Passantes en Pied d’Immeuble, Saint-Denis ouvre l’accès à la culture aux publics. À travers plus de 60 surprises musicales, la Collectivité se mobilise pour offrir chaque mercredi et chaque samedi, des temps d’échanges artistiques aux familles du territoire. Dans le respect du protocole sanitaire, le programme est gardé secret pour éviter tout risque d’attroupement. Cette solution combine culture accessible à tous et vacances distractives à travers les quartiers dionysiens.Grâce aux Accueils Collectifs de Mineurs, 2293 marmailles de Saint-Denis participent, chaque jour, à des ateliers au sein des établissements scolaires. Cette offre supplémentaire réunit à la fois les animateurs du tissu associatif et l’équipe de la Société Publique Locale « Oser Pour l’Éducation » (SPL OPÉ) pour une programmation quotidienne d’ateliers pédagogiques et ludiques. Cette palette d’offre diversifiée a vocation à offrir des solutions sur-mesure aux familles du chef-lieu, dans une volonté de favoriser l’épanouissement de tous les marmailles de Saint-Denis, en s’inscrivant avec cohérence dans l’ambition municipale d’une « École du bonheur » ouverte à tous. Une offre bienveillante rendue possible par l’engagement des animateurs culturels et d’animateurs diplômés de Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs.







Publicité Publicité