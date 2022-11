A la Une . La ville de Saint-Denis nous répond sur l'utilisation des fonds destinés aux sinistrés de La Marina

La ville de Saint-Denis nous répond sur l'utilisation des fonds destinés aux sinistrés de l'immeuble La Marina, incendié le 13 décembre 2021. Par M.Bonnet - L.Grondin - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 09:12





Les deux premières collectivités avaient donné respectivement pour 170.000 et 50.000 euros en décembre 2021. Cet argent public était destiné au CCAS de Saint-Denis mais des doutes sur leur parfaite utilisation ont fini par émerger, non pas de personnes extérieures au dossier, mais de certains sinistrés. A tel point qu'une association a été créée pour recenser l'ensemble des promesses non respectées vis-à-vis de ces sinistrés. Les autorités publiques visées devraient très prochainement en entendre parler. Nous y reviendrons.



Nous avions donc demandé, le 29 septembre, à la Ville de Sait-Denis comment cette somme octroyée par le Département avait été utilisée. Malgré deux relances, le même silence entourait l’utilisation de ces fonds. C’est jeudi soir, soit 5 heures après notre publication, que la mairie a finalement trouvé le temps de nous répondre qu’un échange était possible avec le directeur du CCAS. Cet échange s’est fait ce vendredi dernier. Nous partageons sans plus de commentaire les chiffres avancés par la mairie ci-après :



Le coût total pour la commune s'élève à 400 000€ :

220 000 € ont été mis par la Région et le Département (confié au CCAS)

- le CCAS a mis 169 000€

- la ville 231 000€

Le coût (en fonds propres) pour la commune est de 180 000€



Opérations financées par la ville :

- 250 agents mobilisés du 13 au 24 décembre (heures supplémentaires non-prévues)

- le gardiennage et nettoyage de la résidence

- distribution de repas

- livraisons de colis pour les sinistrés

- le relogement de 96 familles dans 82 appartements meublés



Opérations financées par le CCAS :

- des séjours en centres de vacances

- la distribution de 900 kits sanitaires

- 140 000€ d'électroménager et de meubles

